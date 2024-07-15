В России подешевели пикапы Geely

В России сильно подешевел пикап Geely Farizon FX — его стоимость в сравнении с осенью 2023-го упала с 2,8 млн рублей до 2,23 млн рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что подешевевшие модели имеют небольшой пробег — до 1 тыс. км. Автомобиль оснащается 1,5-литровой турботройкой на 174 л.с. и семиступенчатым «роботом». В отличие от кроссоверной версии, грузопассажирская модель может поместить только двух пассажиров на втором ряду. За счет дальнего свеса автомобиль значительно увеличился в длине — с 4 519 до 4 905 мм.

До этого выяснилось, что в Белоруссии Chery Tiggo 7 Pro Max продают на 400 тыс. рублей дешевле, чем в РФ. В соседней стране модель можно приобрести за 2,4 млн рублей. В России же с учетом скидок он продается за 2,84 млн рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем на 150 л.с., семиступенчатым «преселективом» и полным приводом. Quto отмечает, что речь идет о дореформенном варианте модели.

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