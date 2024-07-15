В автопарке московского метро появился броневик

В парке Московского метрополитена появился бронированный автомобиль «Патруль». Об этом сообщает Telegram-канал «Автобусы и вообще».

По его данным, метрополитен закупил как минимум 15 таких автомобилей, а до этого получал схожую спецтехнику «Буран» и «Ахмат». На опубликованном фото «Патруля» спецавтомобиль черного цвета несет на себе символику московского метро и герб Москвы. На нем установлен «гражданский» номерной знак с черными символами на белом поле.

Бронеавтомобили «Патруль» также стоят на вооружении полиции и Росгвардии. Машина рассчитана на перевозку боевого расчета из девяти человек и предназначена для силовой поддержки спецназа при выполнении задач в том числе в городских условиях, а также для разведки и патрулирования местности.

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