В Москве начали конфисковывать самокаты

В Москве судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у виновника ДТП, который наехал на пожилую женщину в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

«Суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ, постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение об изъятии было принято после того, как виновник ДТП не явился по вызову к правоохранителям. В итоге судебный пристав решил обернуть самокат мужчины в доход государства.

До этого в «Союзе пешеходов» призвали признать самокаты источником повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила. Транспортные эксперты согласились с этим, также подчеркнув необходимость ввести строгие правила и штрафы для пользователей электросамокатов.

Впоследствии в ГД предложили штрафовать самокатчиков на 300 тыс. рублей.

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