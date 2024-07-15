Последствия суперливня в Москве попали на видео

В результате сильного ливня в столице затопило несколько районов. Последствия непогоды очевидцы сняли на камеру, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Во многих районах Москвы прошел сильный ливень, местами дороги и дворы затопило», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как москвичи стоят по колено в воде. Рядом с ними стоят затопленные автомобили.

До этого МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В зной жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жара в московском регионе отступит только к концу недели.

По его словам, в течение первой половины недели существенных изменений не прогнозируется, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура будет очень высокой — от 29 до 32 градусов тепла.

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