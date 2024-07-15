Нижегородцы вручную опрокинули попавший в ДТП Lexus и попали на видео

В Нижнем Новгороде прохожие вручную поставили на колеса внедорожник Lexus, который опрокинулся после ДТП. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел на пересечении улиц Ванеева и Республиканской. На опубликованных кадрах видно, что внедорожник Lexus от удара опрокинулся на левый бок. Неподалеку на проезжей части виден компактный хетчбэк красного цвета с разбитой передней частью.

На месте ДТП собрались не менее 30 человек, половина из которых приняли участие в том, чтобы поставить поврежденный внедорожник на колеса. По команде они аккуратно перевернули автомобиль и откатили его с проезжей части. Lexus получил серьезные механические повреждения: у машины разбиты стекла, в салоне видны сработавшие подушки безопасности.

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