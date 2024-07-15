В центре Петербурга водитель разбил домкратом машину оппонента, ударившего его мать

В центре Санкт-Петербурга двое водителей устроили драку на проезжей части и заблокировали движение на оживленном участке улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

Инцидент произошел на Гончарной улице. По словам очевидцев происшествия, один из водителей затеял драку с другим, но случайно ударил мать своего оппонента, находившуюся рядом. В ответ мужчина достал из автомобиля домкрат и разбил стекла в машине обидчика. Мать при этом пыталась успокоить сына.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина нанес тяжелым домкратом удары по лобовому и боковому стеклу белого седана Volkswagen Polo. Мать отвела сына к белому кроссоверу с открытым багажником, стоящему неподалеку. В этот момент водитель Polo разогнался и врезался в машину обидчика. О причинах конфликта не сообщается.

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