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Петербурженка пригрозила таксисту изнасилованием демонами и попала на видео

Появилось видео, как в Петербурге женщина угрожает таксисту изнасилованием семьи

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Телеграм-канал «Baza»

В Санкт-Петербурге пассажирка устроила скандал таксисту и пригрозила его семье изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Женщина и ее спутник поскандалили с таксистом в Санкт-Петербурге, водитель попросил их выйти из машины, но пассажирка не сдавалась. Сдались только ее нервы», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как женщина оскорбляет водителя, используя нецензурную брань и угрозы. В частности, она несколько раз пригрозила демоническим насилием над родственниками мужчины, когда тот просил ее прекратить. В конце ролика у женщины началась истерика.

До этого в центре Санкт-Петербурга двое водителей устроили драку на проезжей части и заблокировали движение на оживленном участке улицы. Инцидент произошел на Гончарной улице. По словам очевидцев происшествия, один из водителей затеял драку с другим, но случайно ударил мать своего оппонента, находившуюся рядом. В ответ мужчина достал из автомобиля домкрат и разбил стекла в машине обидчика. Мать при этом пыталась успокоить сына.

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