Представлен обновленный минивэн Zeekr 009

Принадлежащий Geely китайский производитель электромобилей Zeekr представил обновленный минивэн Zeekr 009. Об этом сообщает CarNewsChina.

Обновленный автомобиль получил дополнительную хромированную отделку переднего бампера, также на его крыше виден лидар (лазерный радар), на информации с которого базируются системы активной безопасности и помощи водителю. Дополнительная хромированная отделка внедрена и на нижней части боковин кузова.

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Дорестайлинговый 009 доступен в двух вариантах компоновки, с четырьмя или шестью местами. Для обновленного минивэна будет доступен и семиместный вариант — с отдельными креслами в первом и втором ряду и сплошным трехместным диваном сзади.

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Кроме того, у автомобиля появилась заднеприводная версия в двух вариантах мощности (340 и 421 л.с.). Останутся в гамме и версии с полным приводом.

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