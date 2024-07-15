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Россиянам объяснили, почему Lada Vesta лучше «Москвича» и Haval

Автоэксперт Тимкин сравнил Lada Vesta SW Cross с «Москвичом 3» и Haval M6

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Lada

Кроссовер Lada Vesta SW Cross превосходит своих конкурентов на рынке в лице «Москвича 3» и Haval M6. Таким мнением поделился автоэксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

«Обновленная вариаторная Vesta по совокупности качеств победила. У нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси. Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции», — пояснил специалист.

Он отметил, что сегодня модель можно купить за 1,8 млн рублей. Такая версия будет оснащена двигателем на 106 л.с. и МКП. Дороже обойдется комплектация с 1,8-литровым мотором Evo на 122 л.с. и вариатором. Она стоит 1,94 млн рублей.

А вот среди достоинств Haval M6 Тимкин назвал просторные салон и багажник, а также удобную подвеску. Однако, по мнению автоэксперта, впечатления портят сбои в роботизированной коробке, высокий расход топлива и некоторые особенности комплектации. Продается модель от 2,1 млн рублей.

В сравнении с двумя конкурентами «Москвич 3» привлекает клиентов ценой, отметил Тимкин. Сегодня модель можно приобрести за 1,69 млн рублей. К плюсам автомобиля специалист отнес интерьер и богатое оснащение, а к минусам — управляемость, неудобные сиденья и тесный багажник.

До этого Zeekr раскрыл подробности о новом кроссовере. Автомобиль получил название 7X, что символизирует близость конструкции этой модели с седаном Zeekr 007, который уже выпускается этой маркой. Ранее планировалось, что кроссовер будет называться Ark.

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla. Главная особенность дизайна новинки Zeekr — интерактивный экран, интегрированный в переднюю часть.

Ранее были названы четыре надежных автомобиля до 600 тысяч рублей.

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