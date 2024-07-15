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Россиянам рассказали, какие автомобили по-прежнему выгодно везти из-за границы

Автоэксперт Рогов: минимальный бюджет на заказ авто из-за рубежа — 2 млн рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Россию по-прежнему выгодно ввозить из-за рубежа подержанные автомобили европейских марок — BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также корейские кроссоверы, относящиеся к сегменту масс-маркета. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Автомобили из Германии привозятся несмотря на все препятствия, которые там сейчас есть. Больше всего, конечно, россияне заказывают немецкие машины — BMW, Mercedes-Benz и Audi. Кроссоверов чуть больше, но, в отличие от корейских марок, популярны и седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class», — перечислил Рогов.

Среди автомобилей массового сегмента, доставляемых в Россию из-за рубежа, преобладают кроссоверы. В случае с доставкой из Южной Кореи это автомобили местных марок Hyundai и Kia, уточнил эксперт.

«Если говорить про Корею, то сейчас тенденция такова, что привозят автомобили с небольшим пробегом (50-60 тыс. км) и в возрасте 3-4 лет. Стартовый бюджет на такую покупку — от 2 млн рублей «под ключ» в Москве», — подытожил Рогов.

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