Названы четыре надежных автомобиля до 600 тысяч рублей

На российском рынке подержанных авто можно найти машины с надежными «автоматами» примерно за 600 тыс. рублей. О них рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Во-первых, специалист посоветовал обратить внимание на Nissan Note первого поколения. Он оснащается 1,6-литровым мотором на 110 л.с. и коробкой Jatco RE4F03A, которая крайне надежна.

«Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов. В запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке», — пояснил Виноградов.

По словам специалиста, АКП прослужит достаточно долго, если менять масло каждые 70 тыс. км пробега.

Во-вторых, россиянам порекомендовали Ford Focus второй генерации, который также оснащается надежным «автоматом» 4F27E. Он может выдержать порядка 350 тыс. км. Также в список попал Chevrolet Lacetti, который предлагают купить с двумя коробками — Aisin AW 81-40LE или ZF 4HP16. По словам Виноградова, обе надежные и медленные.

Также на «вторичке» за 600 тысяч рублей можно найти Hyundai Getz 2009-2010 годов с автоматической коробкой A4AF3. Издание отмечает, что у нее практически нет слабых мест, однако есть особенности в эксплуатации. Например, она не терпит частой пробуксовки.

До этого были названы признаки сломанного автомобиля с пробегом. Во-первых, специалисты посоветовали обратить внимание на цвет кузова авто. Если он неоднороден, то это может говорить о ремонте машины после аварии. Во-вторых, шумы при движении авто свидетельствуют об износе подвески и поломке шаровых опор. Как правило, неприятные звуки усиливаются при резких маневрах. Тревожным знаком эксперты назвали и неравномерный износ шин, который может говорить о неправильном развал-схождении и деформации кузова.

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