В Подмосковье задержан мужчина, который бросался с ножом на водителей

В Балашихе задержан мужчина, который несколько дней терроризировал прохожих и бросался с ножом на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также злоумышленник сбрасывал камни с балкона на припаркованные автомобили. На опубликованной записи с видеорегистратора видно, что голый по пояс мужчина подошел к автомобилю с водительской стороны. После того как водитель опустил стекло, нападавший выругался и пригрозил воткнуть водителю в голову нож. После того как автомобилист попытался уехать, агрессивный мужчина произвел выпад рукой с ножом в его сторону, но водителя не задел. На другой видеозаписи видно, как он бьет рукой по стоящему во дворе белому седану, держа вторую руку за спиной.

В результате злоумышленник был задержан полицией. О мотивах его поведения не сообщается.

Ранее в Сочи мужчина набросился с ножом на отъезжающий из двора автомобиль и попал на видео.