Названа причина огромной пробки возле Крымского моста

Огромная очередь на подъезде к Крымскому мосту возникла из-за лесных пожаров в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«От 800 до 1000 авто изначально ехали в Новороссийск и Анапу. Люди узнали о пожаре, развернулись и поехали в сторону полуострова. Всего в сторону Крыма сейчас мчат больше 5000 автомобилей с туристами — легковушки, микроавтобусы и большие автобусы с туристами», — говорится в публикации.

По данным канала, количество машин в пробке увеличивается каждые полчаса, а время ожидания очереди на КПП может составить рекордные 7 часов.

Однако до этого Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту сообщал, что пробка возле Крымского моста начала уменьшаться.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует. Позже из района возгораний эвакуировали около 500 человек и 30 машин.

Ранее дрон ВСУ уничтожил автомобиль с двумя россиянами внутри.