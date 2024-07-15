В России приостановлено производство автомобилей Haval

Российский автомобильный завод Haval в Тульской области остановил выпуск автомобилей на время корпоративного отпуска. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отпуск пройдет с 15 по 21 июля 2024 года, в течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. На заводе в особой экономической зоне «Узловая» в настоящее время налажен выпуск кроссоверов Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.

На российском рынке марка Haval занимает лидирующие позиции. С января по июнь 2024 года она реализовала в нашей стране около 81,5 тыс. автомобилей, нарастив продажи в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бестселлер марки в России — кроссовер Jolion, который разошелся тиражом в 35,2 тыс. автомобилей за полгода.

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