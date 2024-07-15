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Выпуск Lada Vesta Sportline остановлен

«АвтоВАЗ» остановил производство Lada Vesta Sportline

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АВТОВАЗ

Производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline приостановлено, сообщает Wroom.ru. В прайс-листах на официальном сайте «АвтоВАЗа», относящихся к машинам в исполнении Sportline, появилось примечание «Не производится».

Оно относится ко всем указанным в ценниках кодам комплектаций Vesta Sportline в кузове седан и универсал. Тем не менее, автомобили остаются в продаже. Седан Lada Vesta Sportline предлагается в четырех версиях с ценовым диапазоном 2,18-2,22 млн рублей. За универсал Sportline просят 2,35-2,39 млн рублей.

Об остановке производства Vesta в версии Sportline и его причинах «АвтоВАЗ» официально не сообщал. В разделе «автомобили в наличии» на сайте автопроизводителя в настоящее время остаются доступными несколько Lada Vesta Sportline.

Ранее стало известно, что кроссовер Haval H6 получил новую силовую установку.

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