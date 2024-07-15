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Срок ремонта автомобиля по ОСАГО решили увеличить

Правительство РФ поддержало проект об увеличении срока ремонта авто по ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Кабмин РФ поддержал законопроект, в рамках которого предлагается увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30. Об этом говорится в заключении правительственной комиссии.

«Концептуально возможность увеличения предельного срока в случаях, когда проведение восстановительного ремонта транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможно, поддерживается», — говорится в документе.

Автором инициативы выступил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, продление срока ремонта необходимо на фоне проблем с поставками автозапчастей. Он пояснил, что страховщики, которые не могут выполнить работу в нужные сроки, вынуждены расторгать договоры со СТО.

Правительственная комиссия подчеркнула, что инициатива должна носить временный характер. Также должны быть приняты меры, которые не дадут страховым компаниям злоупотреблять возможностью продления срока ремонта.

До этого сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. руб. Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

Ранее Госдума одобрила идею удвоить выплаты при оформлении ДТП по европротоколу.

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