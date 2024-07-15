Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с двумя россиянами внутри

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились россияне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма», — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сам автомобиль был полностью уничтожен. Ущерб также получила другая машина, которая находилась рядом.

Кроме того, по словам Гладкова, в поселке Политотдельский с беспилотника были сброшены два взрывных устройства без детонации.

До этого два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они использовали FPV-дрон. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В результате взрыва у трех машин повреждены стекла, у одного комбайна посечен радиатор, у второго — кабина.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.