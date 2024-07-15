В очереди перед Крымским мостом скопилось почти 1,5 тысячи автомобилей

До 1400 автомобилей скопились с обоих сторон перед въездом на Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

По состоянию на 7:00 мск в очереди к мосту со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи — 145.

В 8:00 мск в очередь со стороны Тамани выстроились 1100 машин. Время ожидания — более трех часов. В очереди со стороны Керчи — 300 транспортных средств. С этой стороны можно проехать за час.

Крымский мост блокируют для автомобильного транспорта уже несколько дней подряд. Так, накануне на подъезде к переправе перекрывали движение, и со стороны Тамани скопилось 600 автомобилей. Водителям приходилось ждать своей очереди на пункте досмотра по два часа.

В субботу, 13 июля, сообщалось, что со стороны Тамани въезд на мост ожидали 365 транспортных средств.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.