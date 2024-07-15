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Компании РФ намерены изготовлять автомобильные детали в Нигерии

Российские компании хотят в 2025 году производить автозапчасти в Нигерии

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gov.kg

Российские компании, изготавливающие запчасти к автомобилям, планируют в 2025 году начать выпуск комплектующих в Нигерии. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил торговый представитель Российской Федерации в этой африканской стране Максим Петров.

По его словам, в сентябре первая группа российских предпринимателей направится на переговоры в нигерийскую столицу.

Петров, ссылаясь на министра промышленности Нигерии Отунбу Аденийи Адебайо, сказал, что республика готова гарантировать лояльные условия налогообложения для российских компаний при размещении производств на ее территории.

Российский торгпред отметил, что предприятия РФ в последние годы вложили значительное количество средств в модернизацию производства, сейчас же главной задачей является ускорение и расширение его темпов. Поэтому после потери ряда рынков российский бизнес намерен освоить рынки дружественных стран, в том числе африканских.

Петров подчеркнул, что автодетали, которые уже в следующем году начнут производить в Нигерии, будут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие государства Африки.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания готова экспортировать автомобили в Египет, Алжир, Марокко, Нигерию, Гану и Эфиопию.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» могут начать выпуск машин в Эфиопии.

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