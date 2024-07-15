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В России планируют ввести пошаговую индексацию утильсбора на автомобили

РБК: власти предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях РФ и Белоруссии. Источник, знакомый с текстом соответствующего проекта постановления правительства, подчеркнул, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские автомобили в России повысятся в случае многократного увеличения утилизационного сбора.

По его мнению, рост цен может произойти, если только правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор, но тогда это «здорово подрубит» не только китайские машины, но и весь авторынок.

Накануне стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе.

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