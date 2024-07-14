В Красноярске будут судить перекупщика, который не привез авто клиенту из-за роста доллара

В Красноярске предстанет перед судом 39-летний перекупщик, занимавшийся поставками автомобилей из стран СНГ. Об этом сообщает «Красноярский рабочий».

Мужчину обвиняют в мошенничестве. В деле фигурирует сумма в 3,4 млн рублей, полученная от клиента. Пострадавший обратился в полицию с заявлением в июне 2023 года. Он сообщил, что заказал у перекупщика китайский кроссовер Exeed VX в богатой комплектации, но автомобиля не дождался. Деньги перекупщик также не вернул.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый, который уверял заказчика, что автомобиль уже у него, на самом деле воспользовался деньгами в личных целях. После этого вырос курс доллара, и привезти автомобиль за оговоренную сумму оказалось невозможно. На доплату заказчик не согласился и заявил в полицию. После возбуждения уголовного дела подозреваемый вернул ему 3,4 млн рублей.

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