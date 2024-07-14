Россиянам объяснили, как повредит двигателю слишком вязкое масло

Использование в автомобильном двигателе более вязкого масла, чем рекомендованное автопроизводителем, может привести к заклиниванию мотора, масляному голоданию и повышенному расходу топлива. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Чем толще масляный слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, вследствие чего резко растет сила трения. Дальше начинается «русская рулетка» – заклинит такой мотор или просто потеряет мощность», — отметил Колодочкин.

По его словам, из-за увеличенного трения в двигателе возрастает расход топлива. Использование моторных масел с высокой вязкостью в современных ДВС малого объема ведет к росту потерь на трение в узких масляных каналах. Результатом этого может стать масляное голодание и необходимость капитального ремонта двигателя, предупредил эксперт.

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