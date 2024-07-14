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Стало известно, сколько Aurus купили россияне в 2024 году

Drom.ru: в России в 2024 году продано 50 автомобилей Aurus

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Илья Питалев/РИА Новости

В России за первое полугодие 2024 года зарегистрировано 50 новых автомобилей Aurus, но только два из них приобрели частные лица. Об этом сообщает Drom.ru.

По его данным, с января по июнь включительно поставлено на учет 10 внедорожников Aurus Komendant и 40 седанов Aurus Senat. Среди них три внедорожника и 32 седана были выпущены в 2024 году в Москве и Елабуге. Остальные автомобили, зарегистрированные в 2024 году, были собраны еще в 2023-м.

При этом только два седана Aurus Senat были приобретены физическими лицами — это машины, произведенные в 2023 году.

До этого стало известно, что в Москве автомобиль Aurus Senat, находящийся в распоряжении управления делами президента, сбил пешехода. ДТП произошло на Новом Арбате.

Ранее житель Саратова выставил на продажу раритетный советский автомобиль ради свадьбы.

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