Крымская чиновница сбила мальчика-инвалида на АЗС, погрозила ему пальцем и уехала

В Крыму глава Славновского сельского поселения Неля Харченко сбила ребенка-инвалида на АЗС, сообщает Telegram-канал «Новости Крым Севастополь» и публикует видеозапись инцидента.

Наезд произошел на АЗС в поселке Стерегущий. На кадрах с камеры наблюдения видно, что седан темного цвета движется на заправке задним ходом, одновременно разворачиваясь, и задевает мальчика. Ребенок после наезда убежал с места происшествия, однако получил травму тазобедренного сустава, ему назначено лечение.

Перед тем, как уехать, женщина погрозила пострадавшему мальчику пальцем, уточняет паблик «Инцидент Крым» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что проводят проверку по факту наезда после того, как видео распространилось в соцсетях.

Глава ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проводимой проверки установить личность водителя автомобиля и все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении СК.

Ранее в Сочи мужчина забрался в припаркованный автомобиль и поджег его, инцидент попал на видео.