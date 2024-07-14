Москвич продает новую Lada, которая четверть века провела в гараже

Житель Москвы выставил на продажу хетчбэк ВАЗ-21093 с пробегом 1,5 тыс. км, выпущенный в 1999 году. Об этом сообщает Motor.ru.

Продавец утверждает, что автомобиль доехал из Тольятти до Москвы, а затем был поставлен в гараж, где и провел следующие 25 лет. За автомобиль продавец просит 1 млн рублей, что сравнимо со стоимостью новой Lada Granta в комплектации Comfort — с кондиционером и подогревом сидений.

«Девятка» темно-зеленого цвета комфортабельных опций лишена — у нее нет ни электрических стеклоподъемников, ни магнитолы, ни подогрева сидений. На машину смонтированы заводские брызговики.

Под капотом машины — 8-клапанный мотор 1.5, который агрегатирован с 5-ступенчатой МКП. Следов износа и доработок на автомобиле нет.

Ранее саратовец выставил на продажу раритетную советскую «Волгу», чтобы оплатить свадьбу.