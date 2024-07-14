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Сочинец поджег автомобиль, предварительно посидев в нем, и попал на видео

Появилось видео, как в Сочи мужчина поджег автомобиль, оставленный незапертым

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«ЧП Сочи»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи молодой человек проник в припаркованный автомобиль Lada, а затем поджег его. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

Поджог произошел в Адлерском районе города-курорта, на улице Ленина. На кадрах видно, как молодой человек подошел к универсалу ВАЗ-2104, оглядываясь по сторонам. Затем он дернул ручку водительской двери, которая открылась. После этого мужчина отошел от машины, однако затем вернулся и сел за руль. После этого он перебрался на заднее сиденье машины, где совершил поджог.

Огонь не успел сильно разгореться. Поджигателю грозит уголовная ответственность за повреждение чужого имущества.

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