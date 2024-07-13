Саратовец продает раритетный советский автомобиль ради женитьбы

В Саратове мужчина решил продать свой раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», а деньги потратить на предстоящую свадьбу. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что машина досталась мужчине в наследство от деда. ГАЗ-21 «Волга» серого цвета 1957 года выпуска продается за 100 тыс. рублей.

Автомобиль более трех лет простаивает в гараже и требует реставрации. Вместе с машиной саратовец отдает новую обивку салона, запчасти и комплект свежих шин.

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Итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель в качестве конкурента Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., который расположен в задней части кузова. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. За 40 лет пробег автомобиля составил всего 30 тыс. км.

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