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Назван самый дешевый в обслуживании автомобиль Toyota Camry

Hotcars: Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие затраты на техобслуживание

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Toyota

Из всех автомобилей Toyota Camry дешевле всего обслуживать машину 2016 модельного года. Об этом сообщает портал Hotcars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании и отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и Consumer Reports.

По словам экспертов, расходы на техобслуживание этой модели составляют всего $365 в год. Между тем, у нее есть слабые места: коробка передач, катушка зажигания, ослабление давления масла, повышенный расход масла и проблемы с подвеской, из-за чего возникают шумы при движении по неровностям.

За десять лет на обслуживание и ремонт Toyota Camry можно потратить до $4203, говорится в сообщении.

До этого Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

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