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Россиянам назвали пять способов снизить расход топлива летом

«Известия»: выключенный кондиционер не поможет экономить топливо в авто

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Shutterstock

Выключенный кондиционер в автомобиле не помогает сэкономить топливо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на младшего научного сотрудника лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игоря Чекулаева.

«В cети пишут, что отключение кондиционера экономит потребление бензина — это верно, но не всегда. Если машина стоит в пробке, выключение кондиционера и вправду снижает потребление. Но когда машина находится в движении, открытые окна (вместо кондиционера) приводят к изменению аэродинамики, машине нужно больше энергии для движения, и потребление топлива, напротив, увеличивается. Поэтому данный подход не поможет вам существенно снизить потребление топлива», — сказал Чекулаев.

По его словам, снизить расход топлива в автомобиле помогут вождение без резких ускорений и торможений, проверка давления в шинах, планирование маршрутов, регулярное обслуживание автомобиля и соблюдение скоростного режима.

До этого автоэксперт Евгений Балабас заявил, что автовладельцы зачастую относятся к кондиционеру в машине с опаской, считая, что при частом включении он может навредить системам автомобиля. Однако, если включить его в пробке, особенно в жару, то можно продлить жизнь двигателю.

По его словам, в обычном режиме, когда двигатель работает без включенного кондиционера, он прогревается до максимальной температуры, после чего включается вентилятор и он охлаждается. Но это приводит к максимальному угару масла, максимальному закоксовыванию поршневых колец и клапанов.

Включенный «кондер» заставляет двигатель всегда находиться в нижней границе рабочего температурного режима. Это сокращает температурные «качели», благотворно влияя на двигатель.

Ранее россиянам рассказали, как охладить салон автомобиля в жару.

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