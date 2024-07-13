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В России выставили на продажу редкий грузовик

В Пензе выставили на продажу редкий самосвал ЗИЛ-130

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«Грузовики и вообще»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Грузовики и вообще»

В Пензе продают редкий грузовик ЗИЛ-130 с пробегом всего 10 тыс. километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще».

«Машина выпущена заводом УАМЗ в Новоуральске, это был последний год производства свердловских ЗИЛов. Оперение и разделенное лобовое от ЗИЛ-131 на такие машины ставили с завода», — говорится в сообщении.

За самосвал с дизелем ММЗ под капотом продавец планирует выручить 2,7 млн рублей.

До этого стало известно, что в США с аукциона продадут редкий автомобиль Lamborghini Jalpa в кузове тарга.

Итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель в качестве конкурента Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., который расположен в задней части кузова. Коробка передач - пятиступенчатая, механическая. За 40 лет пробег автомобиля составил всего 30 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в США с молотка пустили Ford Focus, забытый 20 лет назад на парковке дилера.

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