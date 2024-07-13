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Названы главные минусы китайского кроссовера Jetta VS7

Автоксперт Виноградов: оснащение китайского Jetta VS7 уступает Skoda Kodiaq

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Jetta Major

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский кроссовер Jetta VS7 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, VS7 – китайский аналог кроссовера Skoda Kodiaq. Однако до чешской модели автомобиль из КНР не дотягивает по уровню оснащения. Здесь простоватая отделка салона. Кроме того, не хватает обогрева и регулировок сидений. Также отсутствуют шторки на окнах. В багажнике нет розеток, крючков, кармашков и такелажных петель.

Под капотом установлен турбомотор 1.4 EA211, мощность которого составляет 150 л.с. Управляемость кроссовера находится на высоком уровне, хотя подвеска оказалась довольно жесткой.

В России Jetta VS7 стоит от 3 млн рублей до 3,5 млн рублей.

До этого стало известно, что дилер привез на российский рынок новый Volkswagen Tharu 2024 года выпуска за 4,95 млн рублей.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем на 186 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Новинка доступна с полным приводом. Примечательно, что Tharu привезли в комплектации Luxury, однако подробно ее состав не раскрывается.

По своим габаритам кроссовер приближен к Tiguan (4453 х 1841 х 1632 мм). Размер его колесной базы составляет 2680 мм. Выпуском автомобиля занимается компания SAIC-Volkswagen.

Ранее Zeekr показала, как будет выглядеть новый кроссовер 7X.

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