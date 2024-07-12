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В России выпустят 12-ступенчатый «автомат»

Quto: Ярославский моторный завод выпустит 12-ступенчатую автоматическую коробку

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Shutterstock

Ярославский моторный завод (ЯМЗ) собирается выпустить 12-ступенчатый «автомат» нового поколения для тяжелых грузовиков. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что на ЯМЗ работают как над ручной версией коробки, так и над роботизированной. Обе версии хотят выпустить до конца 2024 года.

Ожидается, что подобные коробки будут продавать Минскому автозаводу, который сейчас ставит на тяжелые грузовики Fast Gear китайского производства. Также есть вероятность, что к новинке проявят интерес автозавод «Урал» и компания «Нижегородские грузовые автомобили».

До этого в России сертифицировали рамный внедорожник BJ40 в модификации с турбодизельным двигателем.

Автомобиль будет доступен с двухлитровым турбодизелем мощностью 162 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. От бензиновой версии он отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами, а также матовой окраской кузова.

Ранее кроссовер BAIC доработали для России.

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