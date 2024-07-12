Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье полицейский УАЗ внезапно охватил огонь

Baza: в Подмосковье загорелся служебный УАЗ прямо возле отдела полиции

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Подмосковье огнь охватил полицейский УАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полицейский УАЗ загорелся на стоянке у отдела в Подмосковье. Огонь может перекинуться на другие авто», — говорится в публикации.

Отмечается, что пожар произошел на стоянке Колычевского отдела полиции в Коломне. Проверяется версия поджога.

До этого в Одессе подожгли автомобиль военнослужащего. Это был второй поджог на той же улице в городе. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию.

4 июля сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Отмечается, что пожар ликвидировали через 30 минут. При этом никто не пострадал, сама машина сгорела.

Ранее стала известна причина жесткого ДТП с трамваями под Челябинском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами