В Подмосковье полицейский УАЗ внезапно охватил огонь

В Подмосковье огнь охватил полицейский УАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полицейский УАЗ загорелся на стоянке у отдела в Подмосковье. Огонь может перекинуться на другие авто», — говорится в публикации.

Отмечается, что пожар произошел на стоянке Колычевского отдела полиции в Коломне. Проверяется версия поджога.

До этого в Одессе подожгли автомобиль военнослужащего. Это был второй поджог на той же улице в городе. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию.

4 июля сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Отмечается, что пожар ликвидировали через 30 минут. При этом никто не пострадал, сама машина сгорела.

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