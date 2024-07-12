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В Китае выпустят конкурента автомобиля Maybach

JAC и Huawei выпустят минивэн, который составит конкуренцию Maybach

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Mercedes-Benz

JAC и Huawei выпустят электрический минивэн, который составит конкуренцию автомобилям Maybach и Rolls-Royce. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что первая модель двух брендов пока носит название X6. На сегодняшний день завершены активные испытания автомобиля, идет оформление необходимых документов, которые необходимы для начала продаж на рынке.

По данным издания, продажи X6 начнутся в первой половине 2025 года. Автомобиль будет стоить 1 млн юаней (12,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что дилер привез на российский рынок новый Volkswagen Tharu 2024 года выпуска за 4,95 млн рублей.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем на 186 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Новинка доступна с полным приводом. Примечательно, что Tharu привезли в комплектации Luxury, однако подробно ее состав не раскрывается.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в РФ выросла до 1,6 млн рублей.

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