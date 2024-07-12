Названы самые популярные автомобили Haval в России

В России в июне 2024 года было продано 15,2 тыс. автомобилей Haval, что на 83,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2024 года продажи Haval в нашей стране выросли в 2,1 раза и составили 81,4 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Бестселлером Haval на российском рынке в первом полугодии остается компактный кроссовер Jolion с показателем 35,2 тыс. проданных автомобилей (+82,6%). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Haval M6, на котором остановили свой выбор 17 тыс. покупателей. Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 10,7 тыс. реализованных машин (рост в 2,4 раза)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально выйдет на российский рынок в 2024 году.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль. Цены новинки будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в России выросла до 1,6 млн рублей.