Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой премиальный кроссовер с пробегом можно купить по цене китайского авто

Журнал «За рулем»: за 2,5 млн рублей вместо китайского авто можно купить Land Rover

close
100%
emirhankaramuk/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Land Rover Discovery Sport за 2,5 млн рублей. Так, по его словам, Land Rover Discovery Sport за 2,5 млн рублей будет 2015-2016 годов выпуска.

«До конца 2015 года на автомобиль ставился старый турбодизель 2.2, и это самый надежный вариант. Лучше искать его. Сменивший его дизель семейства Ingenium поначалу страдал от детских болезней. У бензиновых двигателей низка надежность цепи ГРМ. Также никуда не делась проблема с разрушением выпускного коллектора. Все двигатели работали в паре с девятиступенчатым автоматом», — сказал Виноградов.

В автомобиле быстро изнашиваются тормозные диски, «потеют» задние фонари, а также со временем выходит из строя моторчик климат-контроля.

По словам Виноградова, за сумму 2,5 млн рублей сейчас можно купить новый китайский переднеприводный кроссовер. При этом, в отличии от Land Rover Discovery Sport, он будет из бюджетного сегмента.

До этого Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

Хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с.

Ранее сообщалось, что MG выпустила спорткар Cyber GTS, похожий на Porsche 911.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами