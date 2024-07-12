Россиянам рассказали, какой премиальный кроссовер с пробегом можно купить по цене китайского авто

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Land Rover Discovery Sport за 2,5 млн рублей. Так, по его словам, Land Rover Discovery Sport за 2,5 млн рублей будет 2015-2016 годов выпуска.

«До конца 2015 года на автомобиль ставился старый турбодизель 2.2, и это самый надежный вариант. Лучше искать его. Сменивший его дизель семейства Ingenium поначалу страдал от детских болезней. У бензиновых двигателей низка надежность цепи ГРМ. Также никуда не делась проблема с разрушением выпускного коллектора. Все двигатели работали в паре с девятиступенчатым автоматом», — сказал Виноградов.

В автомобиле быстро изнашиваются тормозные диски, «потеют» задние фонари, а также со временем выходит из строя моторчик климат-контроля.

По словам Виноградова, за сумму 2,5 млн рублей сейчас можно купить новый китайский переднеприводный кроссовер. При этом, в отличии от Land Rover Discovery Sport, он будет из бюджетного сегмента.

До этого Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

Хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с.

Ранее сообщалось, что MG выпустила спорткар Cyber GTS, похожий на Porsche 911.