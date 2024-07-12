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Названа средняя цена кроссовера с пробегом в России

«Авито Авто»: средняя цена кроссовера с пробегом в РФ выросла до 1,6 млн рублей

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АвтоВАЗ

В России средняя цена кроссовера с пробегом во втором квартале 2024 года увеличилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 14,3% и достигла 1,6 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«В апреле — июне текущего года продажи кроссоверов и внедорожников в России выросли на 6,6% по сравнению с I кварталом, а год к году — на 3,2%. Средняя цена таких автомобилей выросла за год на 14,3% и составила 1,6 млн рублей», — говорится в материалах исследования.

Самым продаваемым кроссовером во втором квартале 2024 года стала Lada 4x4 (Нива), доля которой составила 6,19% — это самый бюджетный автомобиль в топ-10. На втором месте — Chevrolet Niva с 3,81%, на третьем — Toyota RAV4 с 2,73%. Четвертую и пятую позиции в рейтинге заняли Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai: их доли в продажах — 2,59% и 2,45% соответственно. Также в топ-10 вошли Renault Duster, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail и Hyundai Creta.

Ранее стало известно, что за год стоимость китайских кроссоверов с пробегом увеличилась вдвое.

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