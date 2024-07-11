В России самокатчиков призвали штрафовать так же строго, как и других водителей

Российских электросамокатчиков следует штрафовать наравне с водителями других транспортных средств. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если водитель ТС (автомобиля, мотоцикла) причиняет вред здоровью – ему грозит штраф или лишение прав на год-полтора (за легкий вред здоровью) или на полтора-два года за вред средней тяжести. А если ты водитель СИМ или велосипеда – только штраф. Так в КоАП и написано. Причем штраф ниже», — отметил он.

Кадаков добавил, что в случае, если пешеход сломает руку в ДТП по вине мотоциклиста, то его оштрафуют на 25 тыс. рублей и временно лишат прав. Но если это сделает самокатчик, то ему выпишут штраф в размере 15 тыс. рублей. При этом виновнику ДТП не запретят кататься на электросамокате дальше.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Соответствующее решение было озвучено на пленарном заседании.

В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. В случае, если пользователь электросамоката причинит при ДТП легкий вред здоровью другому участнику движения, то его оштрафуют на 2–5 тыс. рублей. Если же речь идет о вреде средней тяжести, то сумма возрастает до 15 тыс. рублей.

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