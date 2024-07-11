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Появилось видео, как в Новокузнецке тонут машины после суперливня

На видео попали машины в Новокузнецке, которые тонут в лужах после суперливня

В Новокузнецке суперливень затопил улицы и машины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Улицы Новокузнецка затопило после мощного ливня: автомобилям и пешеходам приходится буквально плыть», — говорится в публикации.

Отмечается, что в городе были грозы и шторм. В результате некоторые районы остались без электричества.

13 июня Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Затем в сети появилось видео, как в Москве курьер плывет по лужам с заказом после суперливня.

Ранее дагестанец после суперливня выплыл на дорогу на сапборде.

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