Появилось видео, как в Новокузнецке тонут машины после суперливня

В Новокузнецке суперливень затопил улицы и машины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Улицы Новокузнецка затопило после мощного ливня: автомобилям и пешеходам приходится буквально плыть», — говорится в публикации.

Отмечается, что в городе были грозы и шторм. В результате некоторые районы остались без электричества.

13 июня Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Затем в сети появилось видео, как в Москве курьер плывет по лужам с заказом после суперливня.

Ранее дагестанец после суперливня выплыл на дорогу на сапборде.