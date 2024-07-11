«АвтоВАЗ» раскрыл, когда появятся Lada Niva с подушками безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен наладить выпуск Lada Niva с подушками безопасности в IV квартале этого года. Об этом сообщил официальный представитель компании.

«В IV квартале начнется выпуск семейства Niva с подушками безопасности», — заявил он.

При этом представитель компании подчеркнул, что у Niva Legend подушка безопасности рассчитана только на водителя, а у Niva Travel — на водителя и переднего пассажира.

Также в IV квартале «АвтоВАЗ» хочет запустить в производство полнофункциональные версии Granta с дополнительным оборудованием и Lada Niva Sport на базе Niva Legend.

До этого представитель «АвтоВАЗа» рассказал, что за первые шесть месяцев 2024 года компания смогла выпустить на 73% Lada больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем производства составил 235 тыс. машин. По итогам первого полугодия производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta — на 37%, Niva — на 49%. За этот период компании также удалось выпустить 3,7 тыс. экземпляров Lada Largus.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил подорожание Lada в августе.