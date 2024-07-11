В России резко выросли объемы производства Lada

За первые шесть месяцев 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» смог выпустить на 73% Lada больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщил официальный представитель компании.

«Производство Lada в июне составило 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что почти в три раза больше, чем в июне 2023 года (15 702 автомобилей). <…> За шесть месяцев производство выросло на 73%, до 235 815 автомобилей Lada», — отметил он.

Представитель «АвтоВАЗа» добавил, что по итогам первого полугодия производство Lada Vesta выросло в 3,5 раза, Granta — на 37%, Niva — на 49%. За этот период компании также удалось выпустить 3,7 тыс. экземпляров Lada Largus.

До этого «АвтоВАЗ» начал тестировать на дорогах общего пользования новый универсал Lada Iskra. Машину испытывают в Тольятти.

«АвтоВАЗ» проводит дорожные испытания Lada Iskra в кузовной модификации «универсал». Прототип машины засняли на дорогах Тольятти, в непосредственной близости от автозавода», — говорится в сообщении.

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