«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового универсала

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал тестировать на дорогах общего пользования новый универсал Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток». Машину испытывают в Тольятти.

«АвтоВАЗ» проводит дорожные испытания Lada Iskra в кузовной модификации «универсал». Прототип машины засняли на дорогах Тольятти, в непосредственной близости от автозавода», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее глава «АвтоВАЗ» рассказал, кто будет покупать новую Lada Iskra.