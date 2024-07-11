Названы пять автомобилей на замену Toyota Camry

На российском рынке можно найти пять достойных альтернатив популярной Toyota Camry. Об этом пишет портал Quto.ru.

Во-первых, издание порекомендовало обратить внимание на китайский Dongfeng Aeolus Shine Max. По габаритам авто немного уступает Camry: его длина составляет 4797 мм, а размер колесной базы — 2770 мм. Топовая версия Dongfeng продается за 3 млн рублей, а базовая — за 2,2 млн рублей (то есть дешевле, чем топовые Kaiyi E5, Geely Emgrand и Lada Vesta SW Sportline). Для такой цены автомобиль довольно мощный, отмечает издание. Aeolus Shine оснащен 1,5-литровым двигателем на 190 л.с. и «роботом» Getrag. До 100 км/ч он разгоняется за 8,7 секунды, как и Toyota Camry.

Во-вторых, в качестве замены японской модели портал порекомендовал Kia K5, который включили в число лучших среднеразмерных седанов. Покупателям доступны двигатели мощностью от 180 до 290 л.с. Рейтинг надежности J.D. Power присвоил Kia K5 2024 года 85 баллов.

В-третьих, весной в России представили новый седан Volga C40, который представляет собой перелицованный Changan Raeton Plus. Автомобиль оснастят мотором на 188 л.с., он будет работать в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Также новинка получит современные водительские ассистенты.

Издание посоветовало в качестве альтернативы Camry и популярный Hyundai Sonata. Отмечается, что машина экономична. Также аналитики из Repaipal присвоили ей рейтинг надежности 4/5.

В заключении Quto.ru порекомендовал обратить внимание на новую Lada Aura, которая получит увеличенное на 25 сантиметров пространство для задних пассажиров. Также в автомобиль установили премиальную аудиосистему. Внутри он оснащается двигателем на 1,8 л и 122 л.с. и «автоматом».

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

Ранее были названы новые автомобили стоимостью до 2 млн рублей.