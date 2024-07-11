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Россиянам рассказали, почему опасно заливать в двигатель старого авто вязкое масло

«Автодом»: использование вязкого масла в старых авто грозит поломкой мотора

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Если в двигатель подержанного автомобиля заливать вязкое масло, это со временем может привести к поломке силового агрегата. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

«Использование более густого масла создает дополнительную нагрузку на масляный насос, увеличивается теплонагруженность мотора. И даже наоборот — ДВС быстрее выходит из строя в виду худшей смазки. Кроме того, увеличенное трение повысит расход топлива и будет негативно влиять на экологию», — сказал специалист.

По словам Тимашова, для долгой и успешной эксплуатации автомобиля необходимо использовать масло с вязкостью, рекомендованной заводом- изготовителем.

До этого специалисты отмечали, что в жару не стоит заправлять полный бак бензина, так как из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан и спровоцировать пожар. Кроме того, летом нужно накачивать шины на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

Также в сильную жару лучше не включать кондиционер сразу как сел в машину, а минуту-другую проехать с открытыми окнами, дать выйти горячему воздуху. И только после этого включать кондиционер — чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла.

Ранее россиянам рассказали, как не угробить двигатель в жару.

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