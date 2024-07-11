Названы самые популярные автомобили в такси

В первом полугодии 2024 года самым популярным автомобилем такси в России стал Hyundai Solaris. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Автотека».

«Лидером по доле используемых транспортных средств стал субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и ВАЗ (LADA) Granta», — говорится в сообщении.

Также в топ-10 вошли две модели Skoda: Octavia и Rapid. Между ними, на седьмом месте, оказался Ford Focus. Замыкают десятку отечественная ВАЗ (LADA) Vesta и южнокорейская Kia Optima.

До этого стало известно, что средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что для борьбы с дефицитом водителей такси в России следует трудоустраивать мигрантов на эту работу. По ее словам, разрешение мигрантам на работу в такси должно быть временным, а для обеспечения безопасности на дорогах таких водителей можно было бы обязать сдавать дополнительные экзамены в ГИБДД.

Ранее россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро.