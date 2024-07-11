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Водителям назвали ошибки, которые приводят к поломке кондиционера в авто

Портал Naavtotrasse назвал три правила использования кондиционера в авто

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Depositphotos

Многие российские водители допускают ряд ошибок при использовании кондиционера в автомобиле. Об этом рассказал автослесарь порталу naavtotrasse.ru.

По словам эксперта, чтобы предотвратить различные проблемы с работой системы охлаждения воздуха, необходимо помнить про простые манипуляции: чистку радиатора, заправку хладогена и продувку сжатым воздухом дефлекторов воздуховодов. Если совершать их хотя бы раз в год, то никаких сложностей с кондиционером у водителя не возникнет, утверждает автослесарь. В обратном случае устройство может выйти из строя.

Говоря о климат-контроле, эксперт посоветовал автомобилистам забыть про открытые окна в машине. В обратном случае система будет сбоить или даже сломается из-за нагрузки. Автослесарь порекомендовал водителям использовать ручное управление климат-контролем.

До этого врач Валеева назвала правила использования кондиционера в машине в жару. В первую очередь она посоветовала проветривать салон автомобиля перед включением системы охлаждения.

Также летом российским водителям эксперты порекомендовали повышать температуру воздуха в салоне перед остановкой транспорта, чтобы не заболеть «кондиционерной простудой».

Ранее россиянам рассказали, чем можно заболеть из-за кондиционера в машине.

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