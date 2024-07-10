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На видео попал москвич, который выкинул контролера из автобуса

Появилось видео с безбилетником, который выкинул контролера из автобуса в Москве

В Москве пассажира автобуса приговорили к тюрьме за то, что он выкинул контролера из салона. Кадры произошедшего опубликовал столичный Дептранс.

«В августе прошлого года контролер выявил безбилетника в автобусе. На просьбу предъявить документы пассажир отреагировал агрессивно и вытолкнул нашего сотрудника из салона. Последний сильно ударился о землю», — говорится в публикации.

В результате суд приговорил нападавшего к трем годам и 10 месяцам тюрьмы.

В Дептрансе напомнили, что за применение физического насилия к контролерам по закону грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело. По версии следствия, 21 мая женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена для проверки оплаты проезда. Однако безбилетница применила насилие в отношении контролера. Инцидент попал на камеру.

Ранее москвичи толпой избили байкера, громко шумевшего под окнами ночью.

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