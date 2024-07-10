Changan представит в России «зимнюю» версию кроссовера CS95

Китайский кроссовер Changan CS95 New получит в России заводской пакет «зимних» опций. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники информации. Новая версия будет называться Tech.

«Главным отличие комплектации Tech станет пакет теплых опций. До сих пор обогревами у CS95 New были оснащены лишь наружные зеркала. А новая модификация сделает «теплыми» рулевое колесо, передние сиденья и ветровое стекло», — говорится в сообщении.

Точная дата появления оснащенного обогревами Changan CS95 New пока не разглашается. Цена тоже неизвестна.

До этого стало известно, что Mazda в США представила обновленную версию кроссовера CX-50 2025 модельного года. Автомобиль получил новую гибридную силовую установку от Toyota RAV4.

Гибридная силовая установка состоит из бензинового мотора 2.5 и трех электродвигателей. Суммарно они выдают 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента. При внедрении на Mazda силовой агрегат был перенастроен - в частности, изменены параметры отклика на педаль акселератора, чтобы обеспечить отзывчивый отклик на нажатие педали газа. Автомобиль также способен буксировать прицеп массой до 680 кг.

Ранее Subaru анонсировала самый быстрый седан WRX в истории.