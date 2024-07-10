Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Changan представит в России «зимнюю» версию кроссовера CS95

В России появится кроссовер Changan CS95, специально подготовленный для зимы

close
100%
Changan

Китайский кроссовер Changan CS95 New получит в России заводской пакет «зимних» опций. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники информации. Новая версия будет называться Tech.

«Главным отличие комплектации Tech станет пакет теплых опций. До сих пор обогревами у CS95 New были оснащены лишь наружные зеркала. А новая модификация сделает «теплыми» рулевое колесо, передние сиденья и ветровое стекло», — говорится в сообщении.

Точная дата появления оснащенного обогревами Changan CS95 New пока не разглашается. Цена тоже неизвестна.

До этого стало известно, что Mazda в США представила обновленную версию кроссовера CX-50 2025 модельного года. Автомобиль получил новую гибридную силовую установку от Toyota RAV4.

Гибридная силовая установка состоит из бензинового мотора 2.5 и трех электродвигателей. Суммарно они выдают 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента. При внедрении на Mazda силовой агрегат был перенастроен - в частности, изменены параметры отклика на педаль акселератора, чтобы обеспечить отзывчивый отклик на нажатие педали газа. Автомобиль также способен буксировать прицеп массой до 680 кг.

Ранее Subaru анонсировала самый быстрый седан WRX в истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами