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Семью Михаэля Шумахера шантажировали приватными файлами

Бывший охранник вымогал у семьи Шумахера €15 млн за 1,5 тыс. приватных файлов

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Victor R. Caivano/AP

В Германии арестован бывший охранник семьи автогонщика Михаэля Шумахера, который, по версии следствия, вымогал у бывших работодателей 15 млн евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По данным Bild, злоумышленники получили доступ к жестким дискам с 1,5 тыс. приватных файлов, включая 500 изображений, а также данные о медицинских препаратах, которые принимает Михаэль Шумахер, и данные его медицинской карты. Все файлы были записаны после 2013 года, когда прославленный автогонщик получил тяжелую травму, катаясь на лыжах.

Одного из подозреваемых, бывшего охранника семьи Шумахеров Маркуса Ф., суд арестовал на прошлой неделе. По всей вероятности, он стоял за попыткой шантажа, утверждает Bild. Мужчина работал на семью автогонщика более пяти лет. Непосредственно шантажом занимался его подельник, который требовал у семьи Шумахера за добытые материалы 15 млн евро. Оба подозреваемых помещены под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге перевозчик сжег два своих автобуса.

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