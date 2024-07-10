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Предприниматель сжег два своих автобуса в Петербурге

В Петербурге перевозчик сжег два своих автобуса

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В Петербурге задержали предпринимателя, который сжег два автобуса, взятых в лизинг компанией, принадлежащей ему самому. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар произошел 8 июля на стоянке кемпинга, прилегающей к Кольцевой автодороге (КАД) в районе съезда на Ропшинское шоссе. Записи с камер наблюдения позволили установить, что автобусы Higer загорелись в результате поджога. Их владельца задержали в тот же день.

«В городе Кингисепп у дома 13 по улице Иванова в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 43-летний индивидуальный предприниматель, подозреваемый в том, что из хулиганских побуждений совершил поджог автобусов», — отмечается в сообщении полиции.

Перед тем, как сжечь автобусы, взятые в лизинг его же транспортной компанией, мужчина снял с них колеса и сиденья, которые продал, уточняет 47news.ru.

Ранее водитель автобуса вызвал на дуэль пассажира.

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